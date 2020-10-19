За год долг липчан перед банками увеличился на 21000 рублей

Липецкая область заняла 21 место в рейтинге по уровню закредитованности населения Фото: Юлия КЛЮЕВА

Эксперты составили рейтинг регионов по уровню закредитованности населения. Как сообщили в "РИА", за год объем задолженности россиян по кредитам вырос на 13%.

Липецкая область заняла 21 место из 85. В регионе отношение долга к годовой зарплате составило 50,9%. В среднем один человек должен банкам около 189,7 рублей. А за год средняя задолженность на липчанина увеличилась на 21,6 тыс. рублей.

Наименее закредитованными оказались жители южных районов, Крайнего Севера и Москвы. На последних местах в рейтинге Калмыкия - долговая нагрузка 87%, Тува - 76% и Курганская область - 73%.

По словам специалистов, на ситуации сказался коронавирус. Прирост зарплат в апреле составил лишь +2,7%. В последние 10 лет этот показатель составлял в среднем 9,3%. За год объем задолженности по кредитам в России вырос на 13,4% или 2,23 триллиона рублей.