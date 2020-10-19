В инфекционных госпиталях увеличат штат по поручению Игоря Артамонова

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Мобилизация кадровых ресурсов для помощи больным коронавирусом стала главной темой рабочего совещания главы Липецкой области

В режиме видеоконференции Игорь Артамонов встретился с медперсоналом поликлиники №1 Липецка.

«Увеличилось число вызовов скорой помощи, поликлиники тоже работают на пределе. Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями. И нам нужна ваша помощь в двух липецких инфекционных госпиталях», - сказал Игорь Артамонов.

После совещания два врача поликлиники приняли решение перейти на работу в госпитали. Кроме того, за минувшие выходные штат медиков инфекционных госпиталей пополнился на 22 врача. Также на совещании обсуждались жалобы жителей на работу поликлиник, в основном, длительное ожидание в очереди, сложность вызова врача на дом. До конца месяца вызовы врачей на дом будут переведены в Единую диспетчерскую службу, сообщили представители управления здравоохранения.

«Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично. Спускаться каждый час, чтобы увидеть, что происходит, и находить решение», - отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.