В Липецке во время ветра дерево упало на припаркованные машины

Ива упала на машины в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В мигнувшее воскресенье, 18 октября, не обошлось без происшествий из-за сильных порывов ветра. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, скорость ветра достигала 17 метров в секунду, но серьезных ЧП все же не было.

Большая часть происшествия была связана с упавшими деревьями. Так в 16.30 во дворе дома по улице Парковой упавшая ива придавила две припаркованные машины – «Хендай» и новый «УАЗ-Патриот».

На место направили спасателей, которые в течение часа опилили ствол, освободили машины и проезжую часть. Как сообщили в пресс-службе управления, машины пострадали не сильно – ствол дерева упал рядом, а на автомобилях лишь остались царапины от веток.

Кроме этого во время ветра было несколько сообщений о перебоях с электричеством.