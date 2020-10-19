Во вторник 8 улиц Липецка останутся без света, 11 - без холодной воды

Во вторник, 20 октября, в некоторых домах Липецка отключат электричество, холодную и горячую воду. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители частного сектора по улицам Солнечная, Городовиков, Рябиновая, а также 20 Партсъезда.

С 2 до 4 часов вечера свет отключат по адресам: улица Осипенко, 13, 15, 19, 21, 23, 24; Суворова, 16, 18, 20; Крупской, 2, 4, 6; Прокатная, 22, 24, 28.

Без горячей воды с 10 утра до 4 часов вечера останутся липчане, проживающие по улице Ушинского, 7 и 40 лет Октября, 41.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по следующим адресам: улица Детская, 4а, 4б; Ангарская, 3-5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; частный сектор: переулок Клеверный, Усадебный. А также по улице Депутатская, 61; Привокзальная, 101; Асфальтная, Липецкая, Кибальчича, Привокзальная, Фабричная, МПС.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", после подачи вода может быть мутной. Подвоз воды организуют к дому №19 по улице Ангарская, №61 по улице Депутатская и №101 по улице Привокзальная.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.