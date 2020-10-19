Липчанка пойдет под суд за сообщение о том, что ее мужа избили полицейские

Липчанку будут судить за ложный донос о тяжком преступлении. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Задонского района. Ее обвиняют в совершении преступления по ч.2 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

По данным следствия, 14 июня этого года женщина переборщила с алкоголем. Будучи пьяной, она позвонила в полицию. Липчанка сообщила, что ее мужа избили полицейские. Сломали несчастному нос и похитили крупную сумму денег.

Началась проверка. Однако, ничего из сказанного не подтвердилось. Тогда женщина призналась, что выдумала эту историю, дабы выбить из сестры денег в долг. Однако, родственница потребовала немедленно обратиться в полицию. Обвиняемая не стала признаваться в обмане.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы.