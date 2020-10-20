Под Липецком ВАЗ столкнулся с КамАЗом и загорелся: погиб 21-летний водитель

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 2 537 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 57 человек не пристегнулись. 2 149 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 32 аварии, в которых никто не пострадал.

В минувший понедельник, 19 октября, на трассе Липецк-Данков в Лебедянском районе столкнулись "Лада" и "Сеат". В ДТП пострадала 58-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки. Она получила травмы. Предварительная причина аварии - превышение скорости.

На автодороге Елец-Талица-Красное в Елецком районе в ДТП попали ВАЗ-2115 и КамАЗ. От удара легковушка вспыхнула. 21-летний водитель погиб на месте. 45-летний мужчина, управляющий большегрузом, получил травмы. Предварительная причина аварии - выезд на встречку.

Под Липецком столкнулись иномарки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

На трассе Липецк-Борисовка лоб в лоб столкнулись "Фольксваген" и "Опель". Госпитализировали 18-летнего пассажира первой иномарки.