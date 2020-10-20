Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 октября 2020 года составило 60 человек

В Липецкой области число погибших от коронавируса достигло 60 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 октября 2020 года увеличилось. Умер 71-летний мужчина из Задонского района. Как уточнили в региональном оперативном штабе, это 60 смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе.

Инфекция вызвала у пенсионера двустороннюю пневмонию. Его положили в больницу. Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы осложняли лечение. Спасти пожилого мужчину не удалось. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 7 130 случаев заражения короноавирусом. С болезнью справились 5 949 липчан. Лечение продолжают более 1000 пациентов, большинство из которых наблюдают на дому. Под подозрением на вирус 513 человек.