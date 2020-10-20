Жгли венки, водили хоровод: после осквернения "Вечного огня" в Ельце возбудили уголовное дело

По факту осквернения мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Липецкой области возбудили уголовное дело. Напомним, акт вандализма случился вечером 16 октября в Ельце. Неизвестные водили хоровод у "Вечного огня", жгли, справляли нужду, бросали окурки.

Участников безобразия задержали. Самому старшему из них 17 лет. Остальным от 7 до 9 лет. Все они цыганской народности. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, четверых детей привлечь к уголовной ответственности не могут. А 17-летнему подростку придется ответить за свои действия. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.2 ст.214 УК РФ "Вандализм, то есть осквернение мемориального сооружения, совершенный группой лиц совместно с малолетними, не достигшими уголовной ответственности". Максимальное наказание - до 3 лет тюрьмы.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы противоправных действий. Подростку назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты выяснят, в каких условиях воспитывают детей.