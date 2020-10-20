В Липецке 45% домов дали отопление

В дома липчан начали давать тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 19 октября, в Липецке стартовал отопительный сезон. Тепло будут подавать в течение трех дней.

По данным городского департамента ЖКХ, в первый день батареи стали горячими в 1 281 доме. Это 45% от общего количества всех домов города. К остальным липчанам тепло придет в соответствии с графиком. К вечеру среды, 21 октября, согреть должны все дома областного центра.

Напомним, что в день подачи тепла кто-то должен находиться дома, чтобы проверить трубы. Батареи так и не стали горячими? Нужно позвонить в управляющую компанию либо в единую диспетчерскую службу - 8-800-450-48-48. Если и это не решило проблему, тогда следует обратиться в Госжилинспекцию по номеру 8 (4742) 22-13-16. Либо в департамент ЖКХ - 8 (4742) 22-95-27.