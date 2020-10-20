Виртуальная обольстительница в Липецке оказалась фейком и вымогателем

Фейку-вымогателю грозит 4 года тюрьмы Фото: Лия МУРАДЬЯН

Виртуального вымогателя раскрыли в Липецке сотрудники отдела «К» областного УМВД. Жертвой негодяя стал 22-летний парень. С молодым человеком в сети познакомилась милая девушка. В ходе откровенной переписки парень отправил новой знакомой интимные фото и видео. А на следующий день виртуальная обольстительница призналась, что на самом деле не девушка.

Фейк пригрозил, что распространит подробности переписки в Интернете, а также выложит в открытый доступ упомянутые выше фото и видео. А чтобы этого не случилось, вымогатель потребовал перевести на его счет 20 000 рублей.

Парня шантажировали несколько месяцев, но тот не решался пойти в полицию, напрасно полагая, что «анонима» все равно не найдут. Нашли и весьма оперативно. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, по ту сторону монитора оказался 23-летний житель Липецка. Разоблаченный вымогатель уже во всем сознался.

Дело возбудили по статье 163 УК – вымогательство. Парню грозит до 4 лет тюрьмы.