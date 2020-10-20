В Липецке ищут мужчину, который обокрал ломбард

В Липецк сотрудники полиции ищут того, кто обокрал ломбард. Преступление произошло в минувшую субботу, 17 октября. Днем в один из ломбардов города вошел неизвестный мужчина и выкрал золотое кольцо.

Момент кражи запечатлела камера наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в маске, под видом покупателя, крутится у зеркала, примеряя кольцо. Улучив момент, когда сотрудница ломбарда отвернулась, покупатель с кольцом на пальце бросился бежать к двери.

В настоящее время личность вора устанавливается, полиция просит граждан помочь в розыске. Просьба ко всем, кто узнал мужчину на видео, что-то знает о произошедшем, или обладает любой полезной для розыска информацией, позвонить в дежурную часть отдела полиции №8: 35-89-08.