Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 20 октября 2020 года: 73 новых случая

Еще 73 жителя Липецкой области заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке растет с каждым днем. По состоянию на 20 октября в регионе выявили 7 203 случая заболевания COVID-19. За сутки диагноз подтвердился еще у 73 человек. Практически половина из них жители областного центра - 33. В Грязинском районе заразились 18 жителей. В Добринском - 10. В Липецком и Чаплыгинском районах по 3 новых случая. В Данковском и Задонском - по 2. В Лебедянском и Тербунском районах по 1 заболевшему.

За сутки медики выписали 22 человек. Результаты анализов показали, что липчане полностью здоровы. За все время пандемии с коронавирусом справились 5 983 жителя области. Умерли 60 человек.

На лечении остаются 1 160 пациентов. Из них 411 лежат в больницах. Остальных 749 человек наблюдают на дому. Коронавирусную инфекцию подозревают у 433 липчан.