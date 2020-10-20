Липчане взыскали с оренбургской фирмы 2 млн рублей по несуществующему решению суда

В Липецке забираются со странным мошенничеством, которое произошло еще в прошлом году. В сентябре 2019 года к приставам поступил исполнительный лист Центрального районного суда Оренбурга. В решении суда значилось, что некая фирма из Стерлитамака должна жителю Липецка 2 035 835 рублей выходного пособия и компенсации за задержку расчета при увольнении.

По исполнительному производству с компании взыскали указанную сумму, но в фирме заподозрили и начали свою проверку. Как оказалось, компания с этим работником не судилась. Однако в возбуждении уголовного дела компании отказали и в дело вмешалась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, оренбургский суд вообще не рассматривал такое дело, поэтому исполнительный лист не выдавали. В итоге отказ признали незаконным. Сейчас дело возбудили по 159 статье УК – мошенничество в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет.