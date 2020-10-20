Игорь Артамонов побывал на встрече у министра промышленности и торговли РФ

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Денис Мантуров и Игорь Артамонов обсудили ряд вопросов, касающихся развития промышленного потенциала региона. Одной из ключевых тем стала поддержка заявки Липецкой области в рамках Единой региональной субсидии, а также содействие по линии Минпромторга России достраиванию кооперационных цепочек ведущих предприятий региона. Единая региональная субсидия предусматривает поддержку строительства новых производств или содействие модернизации существующих. «Процедура предоставления субсидии, подразумевающая проведение конкурсного отбора до конца текущего года, предусматривает софинансирование заявляемых мероприятий. При этом приоритетным направлением, за которое будет присвоен повышающий коэффициент в рамках отбора региональной программы, является докапитализация или создание регионального Фонда развития промышленности», – отметил Денис Мантуров.

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