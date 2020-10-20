В Липецке обитатели зоопарка переезжают на зиму в теплые павильоны

Обитатели липецкого зоопарка переезжают в вольеры. Первыми в тепло отправились попугаи. Липчане могут увидеть этих красавчиков в зимнем павильоне "Птицы". Чуть позже под крышу начнут переводить птиц с пруда - лебедей и пеликана.

Хищные птицы вполне переживут холода на улице. На свежем воздухе остаются совы, степные орлы, грифы и могильники. Также морозов не боятся павлины, фазаны, страусы и журавли. Погреться они смогут в своих домиках.

В вольеры переехали приматы: яванские макаки, буроголовые тамарины, кошачьи лемуры. Скоро к ним присоединяться японские макаки и павианы.

В павильоне "Экзотика" липчане смогут увидеть семью грызунов агути. В пушном ряду живут и степные сурки по кличке Мальчик и Девочка. Два семейства носух разъехались по разным местам - одни перезимуют в "Зимнем саду", а другие в "Экзотике".

Львы переждут холода в утепленных вольерах. Дома для них отремонтировали, перекрасили и дезинфицировали. В привычном месте останутся тигры, рыси и леопарды - им не страшны ни морозы, ни снег.

Администрация зоопарка напоминает, что при входе в помещения липчанам следует надеть маску.