В Липецке готовятся к первым заморозкам: два КамАЗа с песком выйдут на дороги ночью

В Липецке готовятся к первым этой осенью ночным заморозкам, которые ожидаются в ночь с 20 на 21 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, для обработки дорог уже наготове два КамАЗа с пятью тоннами песка каждый. В случае необходимости машины выйдут на обработку спусков, мостов и продуваемых участков.

По наблюдению дорожников, при слабых морозах первыми покрываются льдом Сокольский мост, Воронежское шоссе, Кривенкова, Катукова, Стаханова и Белана. Туда и поедут грузовики с песком в первую очередь.

Как пояснил начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич, сотрудники по ночам уже дежурят и следят за состоянием дорог. Улицы вечером и ночью уже не моют.

– По опыту могу сказать, что пик заморозков обычно наблюдается около трёх часов утра - ближе к рассвету, – сказал Алексей Романчукевич. 20 октября, была первая ночь, когда мы ожидали минусовую температуру.

В целом дорожная техника в Липецке к зиме готова, на КамАЗах уже стоят пескоразбрасыватели, щетки и плуги, на тракторах – косые лопаты с пластинами.