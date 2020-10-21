Под Липецком водитель ВАЗа сбил парня и девушку на пешеходном переходе

ДТП с фурой на улице 9 Мая в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с участием пешеходов случилось во вторник вечером, 20 октября, в городе Данков Липецкой области. Там на улице Ленина 68-летний мужчина на ВАЗ-2110 сбил на пешеходном переходе сразу двух людей – 24-летнего парня и 25-летнюю девушку. Обоих увезли в больницу.

Еще два человека пострадали в Ельце на пересечении улиц Костенко и Пушкина. 33-летняя женщина на «Шевроле» влетела в «Опель» за рулем которого была 31-летняя женщина. В ДТП пострадали водитель и 23-летняя пассажирка «Опеля». По данным ГИБДД, причиной ДТП стало нарушение проезда.

По той же причине произошла крупная авария в Липецке. На улице 9 Мая 45-летний водитель грузовика «Вольво» ударил автомобиль «Киа» с 29-летнм мужчиной за рулем. Водитель легковушки попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, всего за сутки, 20 октября, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 5 ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили 7 человек.