Число умерших от короанвируса в Липецке на 21 октября 2020 года: за сутки скончались две женщины с COVID-19

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 21 октября 2020 года достигло 62 человек. За текущие сутки скончались сразу две пациентки – 53-летняя женщина из Добринского района и 45-летняя – из Грязинского.

Как сообщает оперативный штаб, обе женщины лежали в инфекционном госпитале с диагнозом COVID-19. У каждой была вызванная коронавирусом двусторонняя пневмония. Врачи делали все возможное, но в обоих случаях лечение осложнялось другими заболеваниями. Пациентка из Добринского района страдала гипертонической болезнью и патологией сердечно-сосудистой системы.

У 45-летней женщины также была хроническая патология сердечно-сосудистой системы, хроническая болезнь легких и выраженный метаболический синдром. В обоих случаях смерть констатировали на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.

Администрация области выразила соболезнования родным и близким умерших.