Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 октября 2020 года: 76 заболевших

За сутки в Липецкой области 76 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 21 октября увеличилось. По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 76 жителей региона. За все время пандемии в Липецкой области зарегистрировали 7 279 случаев заболевания.

Напомним, что в прошедший вторник, 20 октября, в регионе заболели 73 человека. Чаще других заражаются жители Липецка - 33 случая накануне. В Грязинском районе диагноз подтвердился у 18 жителей. В Добринском районе - у 10.

На лечении находятся больше 1000 липчан. Большинство из них медики наблюдают на дому. У COVID-19 протекает в тяжелой форме, лежат в больницах. Выздоровели 5 983 человека. Умерли 62 жителя Липецкой области. Утром стало известно о смерти женщин 45 и 53 лет.