В Липецке будут судить чиновницу за вымогательство взятки у инвалида

В Липецке расследовали дело о крупной взятке в Главном бюро медико-социальной экспертизы. По версии следствия, сотрудница казенного учреждения вымогала взятки. В частности она потребовала с жителя области 200 000 рублей за предоставление группы инвалидности. В итоге с декабря 2016 года по январь 2017 ей на карту перевели в 4 этапа по 50 000 рублей.

Дело возбудили по пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 УК – вымогательство взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемая признала вину лишь частично. В настоящее время дело направили в суд. Женщине грозит максимум до 12 лет тюрьмы со штрафом 60-кратным сумме взятки.