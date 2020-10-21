Зимой липчане смогут покататься на коньках в обновленном парке Победы

Благоустройство парка Победы в Липецке продолжается. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на аллеях практически срезали старый асфальт. На новой объездной дороге появится новое покрытие. Здесь же рабочие начали монтировать бортовые камни, прокладывать кабель под освещение. В планах - ремонт входной группы со стороны гипермаркета.

Скоро у сцены начнут строить помещения, в которых откроют пункт проката спортинвентаря, небольшое кафе, туалетные комнаты. Фундамент заложен, инженерные сети проведены. Параллельно с этими работами специалисты будут укладывать айс-маты для катка перед сценой. Предполагается, что на новогодних каникулах здесь можно будет кататься на коньках.

Напомним, благоустройство ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".