Мэрия Липецка передаст медикам 10 машин, администрация области - 15

В эту среду, 21 октября, в администрации Липецкой области обсудили ситуацию с коронавирусом. Напомним, на дополнительное оборудование для лечения больных и тестирования выделили 28 млн рублей. Откроются 100 дополнительных коек. В госпитали пришли работать еще 25 врачей.

Также медикам отдадут транспорт из автопарка администрации региона и города. Мэрия Липецка выделит 10 машин. Администрация области - не менее 15. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, губернатор Игорь Артамонов поручил начальникам управлений передать максимальное количество транспорта в лечебные учреждения.

Глава области попросил липчан поддержать медиков, на которых свалилась колоссальная нагрузка. Так, скорая помощь получает 700 вызовов в день, против 200 в обычное время. У терапевта увеличилось количество приемов с 10 до 60 в сутки. А врачи, работающие в госпиталях, неделями не видят свои семьи.