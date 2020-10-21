В четверг в Липецке отключат холодную воду и свет

В четверг, 22 октября, в Липецке ожидается отключение электроэнергии и воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Дружбы, Дружбы, строение 32.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по адресам: улица Суворова, переулок Трамвайный, Исполкомовская, Прудная, Техническая, Жактовская.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Бунина, 14; Полиграфическая, 5, 5б; Перова, 2, 2а-2ж; Папина, 2; проезд Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16.

На этот же период краны пересохнут в домах частного сектора: улица Матросова, Докучаева, Спартака, Ковалевской, Лобачевского 5; Партизанская, Цимлянская, Целинная, Социалистическая, Ильича, Панфилова, Севастопольская, Кошевого, Украинская, Зеленая, Краснодонская, Спортивная, переулок Линейный, Сосновый, Моторный, 2-ой Моторный, Садовый, 2-ой Садовый, Ватутина, Лесной, 2-ой Лесной, Спортивный, Парковый, Стандартный, 1-ый Стандартный, 1-ый Театральный, 2-ой Театральный.

Воду подвезут к дому №14 по улице Бунина, №31 по улице Целинная, №87 по улице Московская, №2 по улице Папина. Подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.