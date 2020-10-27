В Липецке водитель «Шевроле» сбил двух подростков на дороге

ДТП в Задонском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием несовершеннолетних подростков произошла в понедельник днем, 26 октября, на улице Папина в Липецке. На проезжей части 49-летний водитель «Шевроле» сбил двух подростков 16 и 17 лет. Обоих парней увезли на скорой в больницу.

В тот же день в Грязинском районе у поворота с Новой Жизни на трассу Орел – Тамбов столкнулись «Киа» и «Нива». В аварии пострадал одни человек. По данным ГИБДД региона, предварительной причиной ДТП стало нарушение правил обгона.

Еще один человек пострадал в ДТП в селе Уткино Задонского района. Там столкнулись 56-летняя женщина на «Лифане» и 49-летний водитель ВАЗ-2115. Травму получил водитель «пятнадцатой». Причина – нарушение очередности проезда.