На Заводской площади в Липецке убирают под землю провода

Реконструкция Заводской площади в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжается реконструкция Заводской площади. Сетевые организации начали расчищать пространство от проводов. Специалисты переносят воздушные кабели с опор освещения в гофрированные трубы. Их помещают под землю. Аналогичное проделают с электрическими кабелями, питающими торговые помещения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, продолжаются работы по благоустройству площади. Старый асфальт срезан. Специалисты приступили к устройству песчано-щебеночного основания под плитку. После планируется уложить около 2 тыс. м тротуарного покрытия.

Напомним, Заводская площадь станет пешеходной зоной. Здесь установят 39 боллардов, чтобы ограничить въезд транспорту. Подъезд к пространству будет в районе ТЦ "Весна". Работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".