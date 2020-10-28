Под Липецком нашли снаряд авиационной пушки времен Великой Отечественной войны

Под Липецком обнаружили боеприпас Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший вторник, 27 октября, в Липецкой области обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд авиационной пушки 23 мм изъяли в Чаплыгинском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, взрывотехническая группа аварийно-спасательного отряда доставила боеприпас на полигон под Липецком. Там в 12.50 снаряд уничтожили.

Напомним, что при обнаружении взрывоопасного предмета его нельзя трогать, пинать, переносить с одного места на другое. Запрещено бросать боеприпасы в воду, закапывать в землю, разбирать. Ни в коем случае не разводите рядом костер. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.