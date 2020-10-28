Рекордное количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 октября 2020 года: 86 новых случаев

В Липецкой области 86 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецке в эту среду, 28 октября, побило рекорды. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за сутки инфекцию выявили у 86 жителей области. За все время пандемии COVID-19 заболели 7 855 липчан.

Напомним, накануне в регионе заразились 83 человека. Среди районов лидирует Липецк - 38 новых случаев. На втором месте по заболеваемости Грязинский район - 11 заболевших. В Тербунском районе вирус подтвердился у 8 жителей.

Лечение продолжают более 1 000 липчан. Большинство из них остаются дома. Тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, кладут в больницу. Справились с болезнью 6 496 человек. Спасти не удалось 67 жителей области. У 475 липчан подозревают коронавирусную инфекцию.