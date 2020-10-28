За неделю более 4 тыс. жителей Липецка заболели ОРВИ

За неделю в Липецкой области 6 669 жителей заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшую неделю с 19 по 25 октября в Липецкой области 6 669 жителей заболели ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 2% больше, чем неделей ранее. А прирост к среднемноголетнему уровню составил 9,9%. Госпитализируют менее 1% заболевших. При этом случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке ОРВИ выявили у 4 451человека. Из них 52,4% - дети. В основном фиксируются заражения риновирусом - 66,7%, аденовирусом - 26,7%, парагриппом - 6,7%.

Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 26 октября вакцинировано 26,7% населения области. Это более 304,1 тыс. человек. Осложнений после прививок не выявлено.

Липчан просят соблюдать меры безопасности. А при появлении симптомов инфекции - подъем температуры, кашель, затрудненное дыхание, обратиться за медпомощью.