На руководителей липецкого Росреестра завели уголовное дело

В минувший вторник в липецком Росреестре прошли обыски. В управление нагрянули следователи. В эту среду, 28 октября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Росреестра. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, их подозревают в получении взятки в значительном размере за совершение входящих в служебные полномочия действий в пользу взяткодателя, а также за общее покровительство по службе, группой лиц по предварительному сговору - п. "а" ч.5 ст.290 УК РФ. Максимальное наказание по статье - от 7 до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, руководители управления в марте-апреле этого года получили от сотрудников взятку. Взамен они должны были покровительствовать им по службе, а именно выписывать крупные премии.

Преступление выявили и пресекли следственные органы вместе с сотрудниками полиции и бойцов СОБРа регионального управления Росгвардии. На рабочем месте и в домах подозреваемых прошли обыски, изъяли документацию. В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального СКР.