Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 28 октября 2020 года составило 68 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 28 октября 2020 года увеличилось. В эту среду умерла 64-летняя пенсионерка с подтвержденным диагнозом COVID-19. Пожилая женщина проживала в областном центре. По данным регионального оперштаба, это 68 смерть пациента с коронавирусом в Липецкой области.

Липчанка находилась в больнице. Инфекция вызвала у нее двустороннюю пневмонию. У женщины также была гипертоническая болезнь и патология сердечно-сосудистой системы. Все это осложняло лечение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

Напомним, что за все время пандемии в регионе зарегистрировали 7 855 случаев заболевания COVID-19. За сутки заболели 86 жителей Липецкой области. Выздоровели 6 536 человек. Лечение продолжают 1 251 липчан.