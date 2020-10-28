С начала осени с улиц Липецка вывезли 200 тонн мусора

В Липецке ликвидируют стихийные свалки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают ликвидировать стихийные свалки. По информации пресс-службы мэрии, таких мест по городу 69. Там ведется постоянная работа.

Так, на прошлой неделе убрали мусор у домов №167 по улице Зои Космодемьянской и №12а по улице Боровая. Специалисты вывезли около 2 кубометров отходов. С начала осени с улиц Пожарского, Ковалёва, Богатырская, Баумана, Березовая и Боевого вывезли свыше 200 тонн мусора. А с начала года - 2 тыс. тонн. На борьбу со стихийными свалками выходит бригада - от 2 до 5 человек и спецтехника. Собранный мусор вывозят на полигон, где его утилизируют и перерабатывают.

Специалисты постоянно мониторят ситуацию со свалками. Ведь отходы не только портят облик города, но и воспламеняются. К сожалению, мусорные горы создают сами липчане. Некоторые выбрасывают отходы к собранной листве. Горожан просят бережнее относиться к городу, в котором они живут.