Вор из Тамбова обманул банкоматы в Липецке

В Липецке поймали мошенника из Тамбова. Заявление в полицию поступило накануне от начальника службы безопасности одного из банков в Липецке. Как выяснилось, в начале сентября некто провел банкоматы на улицах Студеновской и Ушинского.

Мужчина имитировал внос наличных, которые в аппарат на самом деле не поступили. Затем направил претензию в банк, что операция прошла, но деньги на счет не поступили, и банк зачислил клиенту на карту 35 000 рублей. Позже выяснилось, что наличность он не вносил.

Вора поймали в соседнем регионе. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 31-летний житель Тамбова. Сейчас он находится под следствием в родном регионе, где проделал то же самое. Мужчина уже имеет судимость за оборот наркотиков. На этот раз дело возбудили по части 3 статьи 158 – кража. Теперь ему грозит до 6 лет.