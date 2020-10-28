Липчанину грозит 7 лет за пьяное ДТП с велосипедистом

В Липецке будут судить мужчину, который сбил человека не велосипеде. Все случилось вечером 6 июня на трассе Липецк – Усмань. По версии следствия, пьяный 50-летний водитель съехал с трассы на обочину, где сбил ехавшего в ту же сторону 43-летнего мужчину на велосипеде. Велосипедист серьезно пострадал, вред здоровью определили как тяжкий, также травмы получила его спутница.

Как выяснили в ходе следствия, мужчина на велосипеде ехал, как положено – с фонарем и светоотражающими элементами, а вот водитель авто грубо нарушил ПДД. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, вину он признал только частично.

Сейчас дело передают в суд, мужчине пункту «а» части 2 статьи 264 УК грозит до 7 лет тюрьмы.