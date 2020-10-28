В Липецке на площади Петра высадят 40 туй и установят автополив

В Липецке преобразятся площади Петра Великого и Театральная Фото: Юлия КЛЮЕВА

В 2021 году в Липецке преобразятся площади Петра Великого и Театральная. Благоустройство пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". На работы выделили почти 5 млн рублей.

У памятника Петру I высадят более 40 западных туй и кустарники, среди которых гортензия садовая и спирея. Добавят систему автоматического полива. Рядом с фонтаном установят специальную емкость для воды и центробежный насос с электродвигателем. По периметру проведут трубы. Напор воды будет контролировать датчик.

Похожие работы пройдут на Театральной площади. Кустарники, можжевельники и другие растения высадят с обеих сторон лестницы, ведущей к театру. Там же появится система полива.

Торги на преображение пространств прошли. Контракт с подрядчиком заключат в начале ноября. Работы должны стартовать весной 2021 года, а завершиться летом.