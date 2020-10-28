Липецкие волонтеры по поиску пропавших вышли в финал конкурса «Доброволец года»

Липецкие волонтеры вышли в финал всероссийского конкурса Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Волонтеры помогают родственникам и правоохранительным органам искать потерявшихся пожилых людей и сбежавших подростков. Руководит Поиском 44-летний Вячеслав Телин. На данный момент организация насчитывает 80 постоянных волонтёров и еще150 добровольцев, которые периодически откликаются на SMS-рассылку. Непосредственно волонтеры «Поиска пропавших детей» нашли 121 человека.

Добровольцы круглосуточно на связи с возможными свидетелями, силовым структурам, МЧС, властями и СМИ. Именно пи участии организации В Липецкой области создали уникальный общий алгоритм действий всех структур во время поиска.

Сейчас идет решающий этап конкурса, важная часть которого – народное голосование. Поддержать «Поиск пропавших детей» в номинации «Смелые сердцем» можно на сайте конкурса.