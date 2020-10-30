В ДТП с двумя легковушками под Липецком «Мазда» вылетела в кювет – пострадала женщина

ДТП на трассе Орел - Тамбов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезная авария произошла в минувший четверг на трассе Орел – Тамбов в Липецком районе. Там на 280 километре дороги столкнулись «Мазда» и «Ниссан». От удара первую иномарку выбило с дороги и она улетела в кювет.

В ДТП пострадала женщина Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В аварии пострадала пассажирка «Мазды». Очевидцы вызвали спасателей и автоинспекторов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, сотрудники пожарно-спасательной части следили за состоянием пострадавшей до прибытия медиков, а также помогли донести человека с травмами до машины скорой помощи.

"Мазда" превратилась в груду металла Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Несмотря на то, что «Мазда» превратилась в груду металла, никто не погиб. Как уточнили в пресс-службе УМВД по области, пострадавшая пассажирка – 34летняя женщина, ее увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.