В Липецке пенсионер украл из банкомата забытые женщиной деньги

В Липецке раскрыли кражу из банкомата, которая произошла еще в начале месяца. 9 октября 40-летняя женщина сняла в одном из баноматов города 3000 рублей наличными, а забрать забыла. Когда дама опомнилась и вернулась за деньгами, в аппарате их уже не было, на счету тоже.

После заявления в полицию выяснилось, что ситуацией воспользовался пожилой мужчина, который забрал чужие деньги себе. Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, подозреваемым оказался 74-летний пенсионер.

Еще одну кражу раскрыли в Липецке в доме по проспекту Мира, где у 47-летней женщины украли из подвала холодильник, микроволновку и аккордеон. Как позже выяснилось, бытовую технику и музыкальный инструмент унес сосед – 25-летний парень из того же дома.