В Липецке пропал пожилой человек – пенсионер возможно дезориентирован

Пенсионера ищут пятый день Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке пятый день ищут пропавшего без вести пенсионера. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», 73-летний Юрин Николай Яковлевич пропал в районе улицы Физкультурная еще в понедельник, 26 октября. С тех пор никто из родственников его не видел.

Приметы Юрина: на вид 80 лет, телосложение худощавое, рост 190 см.

Был одет: кожаная кепка, серая куртка, синие джинсы, черные полуботинки.

Особые приметы: отсутствуют зубы и левое плечо значительно выше правого.

Волонтеры предупреждают, что пожилой человек может быть дезориентирован.

Просьба ко всем, кто видел пенсионера после исчезновения, знает, где он может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru