Число умерших от коронавируса в Липецке на 30 октября достигло 70 человек

В Липецке умер от коронавируса 63-летнйи мужчина Фото: Лия МУРАДЬЯН

Число умерших от коронавируса в Липецке на 30 октября 2020 года составило 70 человек. Как сообщает оперативный штаб региона, за текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 63-летний пациент с COVID-19. Мужчина жил в Липецке.

Липчанин лежал в коронавиурсном госпитале, у него диагностировали вызванную коронавирусом двустороннюю пневмонию. Врачи делали все возможное и оказывали всю необходимую помощь. Но у пациента был ряд сопутствующих хронических заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы и гипертонию. В связи с этим внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.