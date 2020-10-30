Под Липецком слетел с дороги и перевернулся «Ниссан»

Пострадал водитель "Ниссана" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария произошла в Хелвенском районе в минувший четверг, 29 октября, на подъезде к трассе М4 «Дон». Там не справился с управлением 47-летний водитель «Ниссана». Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась, водителя увезли в больницу.

Также стали известны подробности ДТП с «Маздой» и «Ниссаном» на трассе Орел – Тамбов, где пострадала 34-летняя пассажирка первой иномарки. Как сообщает ГИБДД региона, за рулем «Ниссана» был 18-летний парень, а «Маздой» управлял 27-летний мужчина.

Всего за сутки на дорогах области травмы получили 2 человека. ДТП без пострадавших зарегистрировали 32. Также автоинспекторы выявили на дорогах 1888 нарушений ПДД, поймали 6 нетрезвых водителей и оштрафовали 32 человека за отстегнутые ремни безопасности. Камеры зарегистрировали 1463 случая превышения скорости, выезда на встречную и нарушения правил парковки.