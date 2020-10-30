Число заразившихся коронавирусом в Липецкой области перевалило за 8000 человек

Общее число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 30 октября 2020 года достигло 8021 человек. За текущие сутки в регионе COVID-19 заболели 83 человека. Днем ранее было 82 зараженных. Умерли за весь период 70 человек, последний пациент, 63-летний мужчина из областного центра, скончался накануне. 6591 жителя региона вылечили.

С учетом новых случаев заражения, на данный момент в Липецкой области официально активно заражены коронавирусом 1360 человек. Большинство из них, более 900 липчан, переносят вирус в легкой форме и лечатся на дому. В больницах лежат около 350 человек. Также в коронавирусных госпиталях остаются еще порядка 450 жителей региона с подозрением на выделение вируса.