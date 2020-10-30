В Липецке сгорела квартира: с огнем боролись 5 пожарных отделений

Пожар в Липецке: сгорела квартира Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту пятницу, 30 октября, в Липецке произошел пожар. Сигнал поступил на пульт спасателям днем - в 11.47. Оказалось, в многоэтажном доме загорелась квартира. Из помещения шел дым. К дому №22а по улице Мичурина выехали 5 пожарно-спасательных отделений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, из соседней квартиры эвакуировали 2 человек. Пожарные потушили огонь. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на площади 50 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания в помещении устанавливают специалисты.

Напомним, что в случае происшествия необходимо звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.