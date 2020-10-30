Зеленый свет на пересечении Механизаторов и проспекта Победы будет гореть дольше

В Липецке корректируют работу светофоров Фото: Юлия КЛЮЕВА

На двух перекрестках Липецка корректируют работу светофоров. Один из них - на перекрестке улицы Механизаторов и проспекта Победы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, зеленый свет на участке будет гореть дольше. После открытия проспекта на выезде с Механизаторов начали образовываться заторы. Изменения в работе сигнального столба должны решить проблему. За ситуацией на дорогах продолжают наблюдать специалисты. Кстати, работу светофоров на проспекте Победы планируют оптимизировать, подключив их в единую сеть.

Еще одну корректировку внесут на пересечении улиц Первомайская и Горького. Там зеленый свет загорается одновременно для водителей, движущихся в обоих направлениях. Потоки планируют разделить. Так, автомобилисты смогут поворачивать на улицу Первомайскую, не сталкиваясь с встречным потоком машин.

Напомним, что до конца этого года на перекрестке улиц Ленина-Гагарина-Студеновская установят светофор.