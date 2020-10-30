В субботу 7 улиц Липецка останутся без холодной воды

В субботу, 31 октября, в Липецке ожидается отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК".

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Пригородная, Гагарина,106. На это же время краны пересохнут в частном секторе по улицам Полярная, Зоологическая, Смоленская, Сенная, Буденного. Кстати, после включения вода может быть мутной какое-то время.

Жителей областного центра просят заранее запастись питьевой водой. Если этого сделать не удалось, ее можно будет набрать по указанным адресам: улица Пригородная, 50; Гагарина,106; Буденного, 34.

Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.