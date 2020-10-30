Липчанин угнал "ВАЗ" и устроил гонки с полицейскими

В минувшее воскресенье, 25 октября, в отдел полиции Липецка обратился 60-летний мужчина. Он сообщил, что ночью кто-то угнал его автомобиль. "ВАЗ-2101" был припаркован у дома липчанина по улице Адмирала Макарова.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, о похищении сообщили всем нарядам Левобережного района города. Сотрудники ДПС по "горячим следам" установили местонахождение транспорта. Увидев полицейских, злодей за рулем машины резко развернул его в другую сторону и надавил на газ.

Стражи порядка неоднократно требовали остановиться похитителя, но он игнорировал обращения. В какой-то момент водитель налетел на препятствие. Машину выбросило на тротуар, а горе-автомобилист выбежал из салона. Полицейские догнали его и задержали - 27-летнего липчанина ранее судимого за аналогичное преступление.

Оказалось, мужчина был пьян. И у него никогда не было водительских прав. В отношении горожанина составили административный протокол по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Наказание - 10 суток ареста.

В органах установили, что 21 августа мужчина угнал "ВАЗ-2106". Позже машину обнаружили в лесу. Задержанный признался в содеянном. Его действия квалифицировали по ч.3 ст.30, п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу", а также ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения".