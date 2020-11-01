В Липецкой области от коронавируса умерла 71-я пациентка

Еще одна липчанка умерла от коронавируса. Эта смерть стала семьдесят первой в региональной статистике по COVID-19. Как сообщила администрация области, 56-летняя женщина лечилась в стационаре. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную новой инфекцией. Лечение осложнялось наличием у пациентки гипертонической болезни и хронической патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего в области зарегистрировали 8 193 случая коронавируса. 6 694 пациента выздоровели и окончили лечение. 71 человек умер.