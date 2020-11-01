Еще 86 человек заразились коронавирусом в Липецкой области

В Липецкой области за сутки заразились коронавирусом 86 человек. Новые случаи зараженных распределились по районам и городам следующим образом: Липецк - 38, Елец - три, Воловский район - один, Грязинский - девять, Данковский - три, Добринский - один, Долгоруковский район - четыре, Елецкий - пять, Задонский район - три, Измалковский и Краснинский районы - два, Липецкий район - пять, Тербунский - шесть, Хлевенский район - три, Чаплыгинский район - один.

Всего в регионе зарегистрировали 8193 зараженных коронавирусом, 6694 человека выздоровели (девять выписали накануне), 71 человек умер. 1428 - на лечении.

По состоянию на 1 ноября в больницах находятся: 432 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», 417 человек с подозрением на вирус. Получают лечение на дому 996 пациентов с легкой формой COVID-19.