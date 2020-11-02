В Липецке от коронавируса умерла 72-летняя пенсионерка

По данным на 2 ноября 2020 года число умерших от коронавируса в Липецкой области составило 72 человека. По данным оперативного штаба, за текущие сутки в регионе умерла 72-летняя женщина с COVID-19 из Липецка.

У пенсионерку лечили от вызванной коронавирусом двусторонней пневмонии. Врачи делали все возможное, но лечение осложнялось рядом других заболеваний. У женщины была хроническая патология сердечно-сосудистой системы, гипертония, а также имелись последствия перенесённого инсульта, из-за чего внебольничная пневмония имела протекла тяжело.

Официально смерть пациентки констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация области выразила соболезнования родным и близким умершей.