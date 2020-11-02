В Липецке поймали маньяка, который изнасиловал студентку на улице

Маньяка искали неделю Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке поймали опасного маньяка, который изнасиловал студентку на улице. Шокирующий случай произошел 25 октября в районе Полиграфической улицы, где на 19-летнюю девушку напал незнакомец. Негодяй силой утащил студентку в безлюдное место, изнасиловал, отнял у жертвы 1000 рублей и сбежал.

Жертва смогла описать нападавшего, мерзавца искали неделю, но нашли не по приметам. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, криминалисты нашли на одежде девушки биологические следы и выделили генотип, который совпал с данными в базе. А сотрудники полиции нашли, где скрывался рецидивист.

Насильником оказался 38-летний неоднократной судимый за кражи житель Ставропольского края. Как выяснилось, он вышел из тюрьмы только в прошлом году, с тех пор жил в Липецком районе.

Девушка уже опознала негодяя и тот во всем сознался. Он рассказал, что заметил студентку, когда катался на велосипеде в районе парка Победы. Выждав момент, когда никого не было рядом, насильник спрятал велосипед в овраге, догнал девушку и напал.

Дело возбудили по трем статям: 131, 132 и 161 УК – изнасилование, насильственные действия и грабеж. На время следствия опасный отморозок будет сидеть под стражей.