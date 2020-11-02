В Липецке школьники из 32 классов находятся на дистанционном обучении

Около 50% школ Липецка находятся на плановых каникулах - 33 учебных заведения из 64. По данным пресс-службы мэрии, скоро отдохнут ребята из параллелей 8-11 классов школы №14, а также 1-4 классы из 29 школы. Те, кто уходили на каникулы, вернутся. Так в заведениях стараются разобщить большие коллективы и сократить количество контактов между учащимися.

По состоянию на этот понедельник, 2 ноября, на дистанционке находятся 32 класса из 12 школ - всего 856 юных липчан. Болеют 5,1% от общего числа учащихся и 18,1% педагогов. Напомним, дистанционное обучение вводится, если в классе ОРВИ заболели более 20% ребят.

В городском департаменте образования сообщили, что пока предпосылок к переходу всех школ на дистанционку нет.